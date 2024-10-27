27 Eki 2024 09:58
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News ID: 85640559
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İran BM Temsilciliği: Bu suçta Amerika'nın işbirliği kesindir

27 Eki 2024 09:58
News ID: 85640559
İran BM Temsilciliği: Bu suçta Amerika'nın işbirliği kesindir

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler İran Temsilciliği, Siyonist rejimin İran'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu suçta Amerika'nın işbirliği kesindir" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilciliği, yerel saatle Cumartesi günü, İsrail rejiminin İran'a yönelik saldırısına ilişkin olarak X  platformundaki hesabında "Siyonist rejime ait savaş uçakları, Irak hava sahasından ve İran sınırına yaklaşık 70 mil uzaklıktan, İran’daki bazı askeri ve radar sitelerine saldırı düzenledi." diye yazdı. 

İran Temsilciliği ayrıca "Irak hava sahası Amerikan ordusunun işgali altında ve onların komutası ve denetimi altındadır. Sonuç olarak, Amerika’nın bu suçtaki işbirliği kesindir." diye ekledi. 

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