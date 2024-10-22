22 Eki 2024 18:41
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News ID: 85636239
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Irakçi: Amerikan üslerinin hareketlerini izliyoruz/savaşa hazırız

22 Eki 2024 18:41
News ID: 85636239
Irakçi: Amerikan üslerinin hareketlerini izliyoruz/savaşa hazırız

Tahran,İRNA- Bölgesel ziyaret kapsamında Kuveyt'te bulunan İran Dışişleri Bakanı, bölgedeki Amerikan hareketlerinin ve uçuşlarının takip edildiğine değinirken işaretle "İran İslam Cumhuriyeti bölgede savaş istemiyor ancak savaşa hazır." açıklamasında bulundu.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin diplomatik istişarelerde bulunmak üzere Kuveyt'e giden Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi bu sabah, aralarında Kuveyt'in önemli ve popüler medya ve gazetelerinden çok sayıda gazetecinin de bulunduğu bir basın toplantısı düzenleyerek "Bölge ülkeleri, ortak çabalarla bölgede yaşanabilecek bir felaketi önleme kabiliyetine sahiptir." ifadesine dikkat çekti.

Bakan Irakçi İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede savaş istemediğine işaret ederek "Savaşa hazır olmamıza rağmen gerilimi azaltmak için elimizden gelen çabayı gösterdik ancak her türlü senaryoyla başa çıkabilecek hem hazırlığımız hem de gücümüz var." vurgusunda bulundu.

"İran'ın Siyonist rejimin askeri ve güvenlik tesislerine yönelik füze saldırısı, bu rejimin saldırılarına karşı bir savunma hamlesi ve yanıttı." diyen Dışişleri bakanı "Bütün komşularımız, topraklarının ve hava alanlarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerinin garantisini verdi; Bu, tüm dost ve komşu ülkelerden bir beklentidir ve biz bunu bir dostluk göstergesi olarak görüyoruz." ifadesinin altını çizdi.

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