Irakçi: İran ve Endonezya, Filistin’in bağımsızlığını destekleme çabalarını pekiştirmeli

Seyyid Abbas Irakçi, İran ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümü dolayısıyla 30 Ekim’de Jakarta Post gazetesinde yayımlanan bir mesajında şu ifadelere yer verdi: Bu yıl, İran İslam Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıldönümüne denk geliyor; bu, her iki ülkede de yeni hükümetlerin iş başına geçmesiyle bir dönüm noktasıdır.

Irakçi ayrıca şöyle "Asya geleneklerine dayanan ortak kültürel miras, çoğunluğu Müslüman olan nüfus, Doğu ve Batı bloklarına bağlı olmama, bağımsız dış politikalar, sömürge karşıtlığı desteği ve en önemlisi mazlum Filistin halkına verilen koşulsuz destek, İran ve Endonezya halkları arasındaki bağı eski zamanlardan beri oluşturan ve güçlendiren belirgin etkenlerdir." diye devam etti.

Dışişleri Bakanı Filistin meselesinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu da ifade ederek, "Geçmiş yedi on yılda, İslam dünyasının en kritik meselesi haline gelmiş olan Filistin meselesi, İran ve Endonezya'nın uluslararası ilişkilerinde ve işbirliğinde merkezi bir konumda yer almaktadır." dedi.

Bakan Irakçi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti'nin Filistin konusundaki duruş ve eylemlerinin yalnızca İslami temellerde değil, her iki ülkenin anayasasının maddelerinde de köklü bir yere sahip olduğunu ekledi.