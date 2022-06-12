UAEK’nın İran Karşıtı Kararı Nükleer Müzakerelerin Devam Etmesinin Gerekli Olmadığını Gösterdi

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Zehra İlahiyan İRNA haber ajansına verdiği röportajda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler Kurulu’nun İran karşıtı kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Tahran Milletvekili İlahiyan “İran İslam Cumhuriyeti şeffaflık, iyi niyet ve barışçıl faaliyet temelinde UAEK ile en çok işbirliği yaptığı mevcut koşullarda Güvernörler Kurulu İran’a karşı karar aldı.” ifadelerini kullandı.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi “Maalesef İran’ın bu iyi niyetine yanıt olarak İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı karar alındı ve İran’ı işbirliği yapmamak ile suçladı.” dedi.
Zehra İlahiyan İRNA muhabirine verdiği röportajın devamında UAEK’nın İran’a karşı kararının Siyonist lobinin etkisi altında olduğunu belirterek “Artık UAEK’ya karşı daha fazla iyi niyet gösterip yaptırımların kaldırılması için stratejik eylem yasasının ötesinde faaliyetlerde bir şeffaflığın devam etmesinin bir gerekliliği söz konusu değil. Bu bağlamda geçtiğimiz haftada Ulusal Güvenlik Konseyi bir toplantı düzenledi ve komisyonun tüm üyeleri söz konusu işbirliğin minimum düzeye ulaşması gerektiğine ve bazı kameraların devre dışı bırakılması konusunda hemfikirdi. Öte yandan komisyon üyeleri zenginleştirme hızının artması gerekiyor ve yeni nesil santrifüjlerin aktifleşmesi gerektiği konusunda da aynı düşünüyordu.” ifadelerini kullandı.
İranlı Milletvekili açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Siyonist lobi 4+1 nükleer müzakerelere zarar vermeye çalışıyor ve İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı iddia edilen dosyaları açıyor. Görünüşe göre söz konusu dosyaların bir sonu yok ve tüm bu iddialara yanıt vermenin gereği yok.”
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Tahran, İRNA- İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi UAEK Güvernörler Konseyi’nin İran karşıtı kararının müzakerelerin devam etmesinin makul ve gerekli olmadığını gösterdiğini söyledi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Zehra İlahiyan İRNA haber ajansına verdiği röportajda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler Kurulu’nun İran karşıtı kararına ilişkin açıklamada bulundu.
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