İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Ajansın Kameraların Görüntülerine Erişimi KOEP’in Geleceğine Bağlı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami el-Cezire kanalıyla röportajında “Şimdiye kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna verdiğimiz yanıtlar dakikti.” dedi.
İranlı yetkili “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü raporlarımızı ‘ikna edici’ olarak nitelendirmek yönünde ciddi bir isteği yok. Bu kurum Siyonist İsrail rejimi başta olmak üzere bizim düşmanlarımızın istihbarat raporlarını temel alıyor.” ifadelerini kullandı.
İslami açıklamasının devamında “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler Kurulundaki bazı üyelerin onaylatmaya çalıştığı karar taslağı yeni bir durum oluşturmayacak. Uluslararası Atom Enerjisi ajansının içindeki siyasi nüfuzu durdurmalı ve kanunlara bağlı olmalı.” şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Uluslararası Atom Enerjisi kurumu bizim tesislerimizin hedef alınmasını eleştirmedi ve bu mesele büyük bir sorudur. Bizim stratejimizde nükleer silahın bir yeri yoktur ve ortaya atılan iddialar belirli hedefler taşıyan ithamlardan ibarettir.”
Muhammed İslami açıklamasının devamında “İran’ın dünyadaki enerjiden payı sadece yüzde 3 oranında ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetimcilerinin faaliyetinin yüzde 25’i bizim topraklarımızda gerçekleşiyor. Uranyumun yüzde 90 zenginleştirilmesi bu alandaki yetkililerin kararına bağlı. Biz Uranyum zenginleştirmesini kışkırtmak için yapmıyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun çekilen videolara erişimi anlaşmanın sonucuna bağlı.” şeklinde konuştu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Biz anlaşmanın sonucuna bağlı kalmaksızın kendi barışçıl nükleer faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Biz nükleer anlaşmaya bağlı kalmak için hazırız ama bu sadece diğer tarafların da anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalması durumunda olabilecek bir şey.” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi bugün (Pazartesi) basın toplantısında “Gelişmeler bizim ve İran’ın işbirliğine, şeffaflığa ve bazı hususlarda açıklamada bulunmaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
Grossi “İran’ın iddialı bir nükleer programı var ve bizimle işbirliği yapması ve belirsiz konuları izah etmesi bu ülkenin çıkarına olacaktır.” dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi açıklamasının devamında “İran’ın bize sunduğu yeterli değil ve gerekli açıklamalarda bulunması gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi söz konusu kurumun Güvernörler Kurulunun toplantısının başlangıç konuşmasında da İran’ın bildirilmemiş üç konumdaki nükleer maddelere ilişkin ajansın sorularına ikna edici bir yanıt vermediğini öne sürmüştü.
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Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun kameraların görüntülerine erişimi Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşmasının geleceğine bağlı.” dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami el-Cezire kanalıyla röportajında “Şimdiye kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna verdiğimiz yanıtlar dakikti.” dedi.
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