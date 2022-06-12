Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri arasında telefon görüşmesi

BM Genel Sekreteri bu telefon görüşmesinde Viyana Müzakerelerinin devam etmesinin önemine değinerek, diplomasiyi İran ile Nükleer Anlaşma üyesi diğer ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün en iyi yolu olduğuu söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun İran ile ilgili son kararının sadece tavsiye niteliğinde olduğun dile getiren Guterres, müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, ABD ve 3 Avrupa ülkesinin UAEK Yönetim Kurulu'na karar sunmasını aceleci ve siyasi davranış olarak tanımladı.

Yemen'de ateşkesin devam etmesine verdikleri desteği yineleyen Emir Abdullahiyan, insani kuşatmanın son bulmasını ve bunun da Yemenli gruplar arasındaki diyaloğu kolaylaştıracağını ifade etti.

Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, İsrail rejiminin Suriye'ye ve sivil olan Şam Havalimanı'na saldırılarını sürdürmesini kınadıklarını ve bunn BM Şartı'nın en açık ihlali olduğuu kaydeden Emir Abdullahiyan, ''Bölge koşulları, İsrail rejiminin bölge güvenliği ile istikrarına saldırganlığının kendine döneceğini kanıtlamıştır'' diye konuştu.

Guterres ise Yemen krizinde İran'ın rolünü takdir ederek, Astana toplantısının Suriye ile Türkiye arasındaki olası sorunların çözümü için uygun bir müzakere yeri olabileceğini belirtti.

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