Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında telefon görüşmesi

Görüşmenin başında BM Genel Sekreteri, Yemen'de ateşkesin tesis edilmesini tebrik ederek, bunun tüm tarafların çabaları sonucunda elde edilen ortak bir başarı ve zafer olduğunu ifade etti.

Yemen'de ateşkesin tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Genel Sekreter'e bu konudaki rolü için teşekkür eden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise Yemen'de barış ve istikrara yönelik temel adımların atılmasının, özellikle de hümaniter yaptırımların tamamen kaldırılmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Yemen'deki krizin çözümüne ve bu ülkedeki savaşın sona ermesine yönelik İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğinin devam ettiğini açıklayan Emir Abdullahiyan, "Umarız Yemen halkının tam kuşatması sona erer. Bu önemli fırsatın kaybolmaması için ateşkes sağlandı'' diye belirtti.

Dışişleri Bakanımız Yemen halkına insani yardım göndermenin önemini vurgularken, BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in bölgeye yaptığı ziyareti de memnuniyetle karşılayarak, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e ilişkin iki açıklama yapma gündemine atıfta bulundu.

Emir Abdullahiyan, ''Suudilerin Yemen'e yönelik saldırılarını dikkate almadan ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ni kınamadan tek taraflı bir açıklama daha yapıcı değil'' diye açıkladı.

Nükleer müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarına değinen Emir Abdullahiyan, ''Geri kalan konulardaki önerilerimizi üst düzey AB müzakerecisi aracılığıyla ABD'ye ilettik. Top şimdi Amerika'nın sahasında'' ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Viyana'daki müzakerelerin önemini vurgulayarak, tarafların en kısa sürede bir anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtti.

İki taraf ayrıca Afganistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere diğer uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulundu.

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