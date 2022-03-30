Yemenlilerin 7 yıllık kutsal savunması sonuç verdi

Suudi koalisyonunun nihayet bugün Yemen'deki askeri operasyonlarını 7 yıllık saldırganlığın ardından durdurduğunu açıklamasıyla Yemenlilerin kutsal direnişi ve savunması sekizinci yılında sonuç verdi.

Bölge uzmanları, Suudi saldırgan koalisyonunun tekrarlanan eylemlerinin bugünkü Yemen'deki eyleminde bekle-gör etkisine yol açtığına inansalar da, yedi yıldır Yemen direnişinin Suudi koalisyonunun ateşkesi kabul etmesinin nedeni olduğu görüşünde.

Suudi Koalisyonu Başkanı bu sabah yaptığı açıklamada, Yemen'deki askeri operasyonların (saldırganlığın) durdurulmasının Yemen istişarelerinin başarısını hedeflediğini iddia etti.

Suudi koalisyonu, "Yemen'deki askeri harekatın (saldırganlığın) durdurulmasının amacı, istişareler için uygun koşulları sağlamak ve barışı sağlamaktır" diye belirtti.

Suudi koalisyonuna göre, Yemen'deki askeri operasyonları bugün (Çarşamba) sabah 6'dan beri durduruldu.

Suudi koalisyonu ayrıca ateşkese bağlı kalacaklarını ve Ramazan ayında barış için doğru koşulları yaratmak için tüm önlemleri alacaklarını iddia etti.

Yemenli taraflar arasında Birleşmiş Milletler himayesinde ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin desteğiyle Ensarullah'ın yokluğunda dün Riyad'da başlayan istişareler, 7 Nisan'a kadar devam edecek.

Görüşmeler, yedi yıllık bir kuşatmanın ardından Yemen'de askeri, siyasi, insani işlerin iyileştirilmesi, insani koridorların açılması ve istikrarın sağlanması da dahil olmak üzere altı alana odaklanacak.

Daha önce, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali Husi, Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemenli grupların Riyad görüşmelerine katılma talebini reddetmiş, davetin aslında Riyad tarafından yapılmasına rağmen Riyad'ın kendisinin savaşın bir tarafı olması hasebiyle arabulucu olamayacağını kaydetmişti.

Birkaç gün önce BM özel elçisi Yemen tarafıyla müzakerelere hazırlanmak için Yemen'e geldi. Bu müzakereler, kapsamlı siyasi müzakereler için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Bölgesel meselelerdeki uzmanlar, Yemenli mücahitlerin çeşitli cephelerdeki son zaferlerinin yanı sıra, Suudi Arabistan ve BAE'ye büyük zarar veren sürekli füze ve drone operasyonlarının yanı sıra saldırganların müdahaledeki başarısızlığına inanıyor.

Yemenli mücahitler, geçen Cuma günü Suudi-BAE-Amerikalı saldırganların yerleşim bölgelerine ve altyapı tesislerine aralıksız saldırılarına ve çeşitli insansız hava araçları ve petrol tesisleri, altyapı ve füzelerle ülkenin kapsamlı bir kuşatmasına yanıt olarak en son füze ve drone operasyonları ile saldırganlara yanıt verdi.

Yemenli mücahitler tarafından Cuma günkü operasyonda, Cidde'deki Aramco ve Riyad'daki birkaç önemli merkez, Yemen balistik füzeleri tarafından hedef alındı ​​ve Ras Tanura ve Rabig rafinerileri bomba taşıyan çok sayıda İHA tarafından yok edildi.

Ayrıca Cizan, Zahran, Abha ve Hamis Muşit bölgelerinin önemli ve hayati hedefleri Yemen balistik füzeleri ile hedef alındı.

Bazı haber kaynakları Cuma günkü 100 bin dolardan daha az masrafı olan Yemenli mücahitlerin saldırılarının Suudi Arabistan altyapısına 1 milyar dolardan fazla zarar verdiğini belirtti.

Yemenli mücahitlerin geçen Cuma günkü bombalama operasyonu, 20 Mart'ta gerçekleşen ve Riyad, Yanbu ve ülkenin diğer bölgelerindeki bir dizi Suudi Aramco tesisini çeşitli balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'larla hedef alan saldırıların devamı niteliğindeydi.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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