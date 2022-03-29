Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı: Savaşın sekizinci yılı sürprizlerle dolu bir yıl olacak

El-Yemen kanalına verdiği demeçte açıklamalarda bulunan Muşat, ''Milletimizin haklarını arıyoruz ve alınan tedbirler bu çerçevede. Düşman aklın ve mantığın sesini dinlemezse, Yemen'in işgalinin sekizinci yılı düşman için sürprizlerle dolu bir yıl olacak. Bütün seçenekler masada ve gelecekte sürprizler olacak ama umarız mantığın sesini duyarlar'' diye belirtti.

KİK'in diyalog davetlerindeki çelişkinin garip olmadığını, çünkü Yemen'e yapılan saldırının ilk günden itibaren çelişkilerle dolu olduğunu kaydeden Muşat, "Tarafsız bir ülkede diyaloğa hazır olma beyanımızla Riyad'da düzenlenenler arasında hiçbir bağlantı yok. Kapsamlı bir çözüme ulaşmak için ciddi bir çaba istiyoruz, Riyad'da yapılanlar barış çerçevesinde değil. Ciddi bir barış süreci varsa biz hazırız'' değerlendirmesinde bulundu.

Muşat açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kapsamlı bir siyasi çözüme ve her türlü saldırganlığa son verecek açık, net görüşleri defalarca sunduk. Güvenlik Konseyi'nin son toplantısından önce BM Yemen Özel Temsilcisi'ne insani bir teklif sunduk, ancak ne yazık ki yanıt gelmedi. Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası grup ve hatta bizimle ikili görüşmelerde bulunan düşmanlar, teklifimizin mantıklı olduğunu kabul ediyor''.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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