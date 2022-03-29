Suudiler Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

El-Masira haber kanalı, ihlallerin ayrıca savaş uçaklarını ve casusları da içerdiğini duyurdu. Rapora göre, ihlal en çok Hays ve el-Hayliye gibi bölgelerde belirgindi. El-Masira, Yemen'deki bombalamalar veya diğer ateşkes ihlallerinde hedef alınan diğer bölgelerden bahsetmedi.

Ateşkes ihlali, Yemen ordusunun ve halk komitelerinin, tekrarlanan ateşkes ihlallerine yanıt olarak Suudi topraklarında yüksek hassasiyetli drone ve füze saldırıları başlatmasının ardından geldi.

Yemen ordusu ve halk komiteleri, Yemen ateşkes ve kuşatmasının tekrarlanan ihlallerine yanıt olarak geçen Cumartesi sabahı Cidde'deki Aramco'ya ve Riyad'daki birkaç kilit merkeze roket fırlattı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bu eylemleri açıklayarak, Yemen güçlerinin Ras Tanura ve Rabik rafinerilerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığını söyledi. Cizan ve Necran da çok sayıda İHA tarafından hedef alındı.

Saldırılar, Suudi Arabistan'ın BAE ile birlikte Yemen'i işgalinin sekizinci yıldönümünde gerçekleşti. Bu saldırganlık, Suudi koalisyonu için savaş alanında büyük maliyetler ve yenilgilerden başka bir şeyle sonuçlanmadı.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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