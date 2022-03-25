Yemen Ordusu: Kuşatma kalkana Kadar Operasyonlarımızı Genişletmeye Kararlıyız

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri biraz önce yaptığı açıklamada “Bugün Yemen kuşatmasını kırmak için yapılan 3. operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyon ülkemizin kuşatılmasının devam etmesine bir yanıttır.”
Yahya Seri “Bugün gerçekleştirdiğimiz operasyonda Cidde kentinde bulunan Aramco şirketi ve Riyad’da yeri alan birkaç önemli merkezi seyif füzelerimizle hedef aldık.” şeklinde konuştu.
Yemenli askeri yetkili gerçekleşen askeri operasyonda R’es Tenure ve Rabik tesislerinin de İHA’larla hedef alındığını bildirerek, Cizan ve Necran şehirlerindeki bazı merkezlere de yüksek sayıda İHA’lar ile hedef alındığını duyurdu.
Seri açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:
“Yemenli güçler, düşmanın saldırılarının durdurulması ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar operasyonlarını genişletmeye kararlıdır.”
Suudi Arabistan birkaç Arap ülkesinden oluşan bir koalisyonun liderliğini üstlenerek farklı bahanelerle kendi siyasi hedefleri doğrultusunda 26 Mart 2015 tarihinden itibaren Yemen’e saldırmaya başladı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü başta Aramco ve Riyad’da bulunan birkaç merkez olmak üzere Suudi Arabistan topraklarında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri biraz önce yaptığı açıklamada “Bugün Yemen kuşatmasını kırmak için yapılan 3. operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyon ülkemizin kuşatılmasının devam etmesine bir yanıttır.”
İlgili haberler
-
Yemenli Yetkili "Ensarullah Hareketi Liderinin İntikamı Alındı" Paylaşımında Bulundu
Tahran, İRNA- Yemenli yetkili sosyal ağlardan birinde yaptığı bir paylaşımda Suudi koalisyonu…
-
Suudi Koalisyonu Yemen’e Karşı Hava Saldırıları Yaptı
Tahran, İRNA- Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen karşıtı koalisyon geçtiğimiz günde Yemen’in…
-
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü
Yemen’e Saldıran Ülkeler, Hedefinde Başkentlerini Kapsayabilecek Büyük Bir Saldırıyı Beklesinler!
Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bugün bir basın toplasınta…
-
Yemen, Suudi Arabistan'ı bir kez daha uyardı
Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, hayati önemdeki Suudi tesislerine…
-
Yemen: Suudi Arabistan'ın birçok hayati öneme sahip tesislerine füze ve İHA saldırısı düzenledik
Tahran, İRNA-Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, bu ülkenin füze ve insansız…
-
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: Yemenli Grupların Müzakereleri Riyad’da Düzenlenecek
Tahran, İRNA- Yemenli yetkililerin Suudi Arabistan’ın tarafsız olmamasından ötürü müzakerelerin…
-
BM: Yemen savaşında en az 10 bin çocuk öldü
New York, İRNA- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen için bağış toplama konulu bir video…
yorumunuz