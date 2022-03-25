Yemen Ordusu: Kuşatma kalkana Kadar Operasyonlarımızı Genişletmeye Kararlıyız

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri biraz önce yaptığı açıklamada “Bugün Yemen kuşatmasını kırmak için yapılan 3. operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyon ülkemizin kuşatılmasının devam etmesine bir yanıttır.”



Yahya Seri “Bugün gerçekleştirdiğimiz operasyonda Cidde kentinde bulunan Aramco şirketi ve Riyad’da yeri alan birkaç önemli merkezi seyif füzelerimizle hedef aldık.” şeklinde konuştu.



Yemenli askeri yetkili gerçekleşen askeri operasyonda R’es Tenure ve Rabik tesislerinin de İHA’larla hedef alındığını bildirerek, Cizan ve Necran şehirlerindeki bazı merkezlere de yüksek sayıda İHA’lar ile hedef alındığını duyurdu.



Seri açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Yemenli güçler, düşmanın saldırılarının durdurulması ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar operasyonlarını genişletmeye kararlıdır.”



Suudi Arabistan birkaç Arap ülkesinden oluşan bir koalisyonun liderliğini üstlenerek farklı bahanelerle kendi siyasi hedefleri doğrultusunda 26 Mart 2015 tarihinden itibaren Yemen’e saldırmaya başladı.



Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



