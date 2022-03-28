Ensarullah, Suudi Arabistan'ı ateşkes fırsatını değerlendirmeye çağırdı

Husi bu sözleri Ramazan ayı öncesinde Yemenli din adamları ve liderlerle yaptığı görüşmede video konferans yöntemiyle bir konuşmada dile getirdi.

Yemen'e saldıran ülkelerin, Yemen'e uyguladıkları ekonomik ablukasını sona erdirmedikçe saldırılardan kurtulamayacaklarının altını çizen Husi, Suudi-Amerikan saldırganlık koalisyonunu, Yemen'de askeri operasyonları askıya alma planı ve üç günlük tek taraflı ateşkes sonucunda elde edilen fırsatı kaybetmemesi konusunda uyararak, saldırganların bu fırsatı kaybettiklerine pişman olacaklarını vurguladı.

Husi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Saldırganlık ve ekonomik ablukaya tüm gücümüzle karşı koyacağız ve Yemen'e yönelik ekonomik ablukanın hiçbir şekilde devam etmesine izin vermeyeceğiz.

Allah'ın izniyle savaşın sekizinci yılı, Yemen kuşatmasını yenme harekatının üçüncü aşamasıyla başladı ve tüm dünyaya yansıdı.

Mübarek Ramazan ayının gelişini kutlayarak, insanları hayır işlerine, dayanışmaya, muhtaçlara ve yoksullara yardım etmeye, mal fiyatlarını manipüle edenlere ve mal istifçilerine karşı durmaya çağırıyorum''.

Haber kaynaklarının Pazartesi sabahı bildirdiğine göre, Suudi koalisyon bombardıman uçakları, Yemen ordusu ve halk komiteleri tarafından tek taraflı ateşkes ilan edilmesine rağmen, son birkaç saat içinde Yemen'deki birçok bölgeyi bombaladı.

Yemen askeri kaynaklarına göre, Suudi koalisyon güçleri son 24 saat içinde Hüdeyde vilayetinde iddia edilen ateşkesi 185 kez ihlal etti.

Saldırılar, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi Muşat'ın daha önce Suudi Arabistan'a yönelik tüm füze ve drone saldırılarını tek taraflı olarak üç gün boyunca durduracağını söylemesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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