Yemen’e Saldıran Ülkeler, Hedefinde Başkentlerini Kapsayabilecek Büyük Bir Saldırıyı Beklesinler!

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bugün bir basın toplantısında “Bugün ülkemize saldıranların karşısında gösterdiğimiz direnişin 8. yılında dimdik ve sağlam direnmeye devam ediyoruz ve bu mesele Yemen milletinin ulaştığı tarihi bir başarıdır.” dedi.

Yemenli askeri yetkili açıklamalarının devamında bu başarıyı koruyacaklarını ve bu zaferin değerini bildiklerini ifade ederek saldırganlar karşısında asla geri adım atmayacaklarını vurguladı.



Tuğgeneral Yahya Seri konuşmasına bu ifadelerle devam etti:



“Batı ve Siyonizm destekli Arap koalisyonu bu 7 yıllık süreç içinde Yemen’in şehirlerin ve köylerini binlerce kez bombaladı ancak Yemen İHA güçleri operasyon sahasını genişleterek bugün artık Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin tüm topraklarını kendi operasyon sahasına dahil etmiştir. Bizim bugün keşif operasyonu sahamız Umman ve kızıl denizlerini, Aden körfezini ve Babü’l Mendep boğazını kapsamakta. Yakın bir zamanda daha uzak bölgelerde operasyon sahamıza dahil olacaktır. Yemen Silahlı Kuvvetleri düşman tarafından yapılan tüm saldırılar ve ülkenin kuşatılmasına rağmen farklı yerli silah üretiminde nitelikli gelişmeler elde etmiştir.”



Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri açıklamasının devamında Yemen milletinin ülkelerini, hakimiyetlerini ve bağımsızlıklarını savunmaya devam edeceklerini tekrar belirterek “Düşman, Yemen’e saldıran ülkelerin başkentleri ve onların en önemli tesisleri başta olmak üzere yeni hedefleri kapsayan daha önemli ve daha büyük bir operasyonu beklesin.” ifadeleriyle dikkat çekti.



Tuğgeneral Seri Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ülke karşı uygulanan kuşatmayı kırmak için önemli bir askeri operasyon için hazırlandığını bildirdi.



Suudi Arabistan, BEA ve Bahreyn başta olmak üzere birçok ülke ABD ve Siyonist İsrail rejiminin destekleriyle 26 Mart 2015 tarihinde bir koalisyon oluşturarak Yemen’e saldırdı.

Koalisyona ilk dönemlerde yoğun destekler veren ülkeler koalisyonun hedeflerine ulaşmamasıyla birlikte koalisyonun lideri olan Suudi Arabistan’ı ve BEA’yı yalnız bıraktı.

Söz konusu 7 yıl boyunca saldırgan ülkeler işlemiş oldukları birçok savaş suçuna ve aynı zamanda Yemen’e karşı uyguladıkları geniş çaplı kuşatmaya rağmen umdukları hedeflerden hiçbirine ulaşamadı.



Söz konusu koalisyonun başarısızlıklarının ardından koalisyon giderek küçüldü ve şu an söz konusu koalisyonda sadece Suudi Arabistan ve BEA bulunmaktadır. Bu Koalisyon Yemen milletine karşı ABD başta olmak üzere bazı batılı güçler tarafından desteklenmeye devam ediliyor.





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