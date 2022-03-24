24 Mar 2022 11:02
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Yemenli Yetkili "Ensarullah Hareketi Liderinin İntikamı Alındı" Paylaşımında Bulundu

Yemenli Yetkili "Ensarullah Hareketi Liderinin İntikamı Alındı" Paylaşımında Bulundu

Tahran, İRNA- Yemenli yetkili sosyal ağlardan birinde yaptığı bir paylaşımda Suudi koalisyonu komutanının öldürülmesiyle Ensarullah hareketi lideri Hüseyin Bedreddin el-Husi’nin intikamının alındığını haber verdi.

Suudi Koalisyonun el-İnd operasyonu Komutanı Tümgeneral Sabit Cevas’ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin bomba yüklü bir araç saldırısında öldürüldü.
Yemen’in Milli Kurtuluş hükumeti esirler komitesi Başkanı Twitter’de yaptığı bir paylaşımda Sabit Cevas’ın öldürülmesine değinerek dolaylı olarak Yemen Ensarullah Hareketinin kurucusu olan Hüseyin Bedreddin el-Husi’nin intikamının alındığını bildirdi.
Yemenli yetkili Abdü’l Kadir el-Murtaza Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Tümgeneral Sabit Cevas’ın fotoğrafını paylaşarak Secde suresinin 22. Ayetinde geçen “Hiç şüphesiz ki biz intikam alıcıyız.” ibaresini paylaştı.
Ensarullah hareketinin kurucusu ve lideri olan Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi yıllar önce Yemen’de yaşanan çatışmalarda Ali Abdullah Salih’in ordusu tarafından hedef alınarak öldürülmüştü.
Henüz hiçbir grup Sabit el-Cevas ve diğer 2 kişinin öldürüldüğü bomba yüklü araç operasyonunu resmi olarak üstlenmiş değil.



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