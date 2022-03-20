Suudi rejimi insan haklarının en büyük ihlalcilerinden biridir

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bu infazlar özgür dünyayı şok etti ve sizi hayrete düşürdü. İnfaz edilenler arasında Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Ahsa ve Katif bölgelerinden 41 Şii protestocu da vardı.

İngiliz ve Amerikan hükümetleri tarafından desteklenen diktatör ve kukla Suudi Arabistan rejimi, tarihinde bu tür orta çağ cinayetleri ilk kez işlemiyor. Hicaz Şiilerinin lideri büyük şehit Şeyh Nimr Bakır el-Nimr ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazının üzerinden uzun zaman geçmedi.

Bu cinayetleri daha da acı verici yapan şey, ABD ve Avrupa hükümetleri ile medya ve insan hakları örgütlerinin ikili standardıdır. Son Rusya-Ukrayna savaşı, beyaz saçlı, mavi gözlü beyaz ırkın en ufak bir baskısının medya imparatorluğu tarafından derhal kınandığını ve savaşı çıkartanların kapsamlı yaptırımlara tabi olduğunu göstermiştir. Ancak başta Müslümanlar ve özellikle Şiiler olmak üzere başka toprakların insanlarının zulmünün binlerce kez failleri ve azmettircileri, emperyal güçler tarafından sadece kınanmamakla kalmayıp, açık ve örtülü olarak desteklenmektedir.

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre, diktatör Suudi rejimi tarihin en büyük insan hakları ihlal edenlerinden biridir. Ancak Amerikan ve Avrupa bankalarında toplanan petrol ve para nedeniyle, büyük dünya güçleri tarafından her zaman desteklenmiş ve yaptıklarından hiçbir zaman sorumlu tutulmamış ve bugüne kadar bu suçların cezasından kurtulmuştur''.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı cumartesi günü 81 kişinin toplu olarak idam edildiğini, idamların Yemen’in Ensarullah hareketiyle işbirliği yapmak gibi rejim tarafından “Yanlış düşünceler” başlığı altında nitelenen fikirsel ve siyasi tutumlardan ötürü gerçekleştiğini belirtmişti.

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