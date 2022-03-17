Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: Yemenli Grupların Müzakereleri Riyad’da Düzenlenecek





Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf bugün basın toplantısı açıklamasında söz konusu teşkilatın Yemenli tarafları müzakere toplantısında ağırlayacağını bildirdi.



Nayif el-Hacraf yaptığı açıklamada müzakerelerin 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek “Söz konusu müzakerelere katılım davetiyesi tüm taraflara gönderilecektir.” dedi.



Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri el-Hacraf açıklamasının devamında söz konusu müzakerelerin hedefini ele alarak “Bu müzakerelerin amacı tüm tarafların ateşkesi kabul edip Yemenli tarafların Yemen krizinin geleceği konulu müzakerelerin başlamasıdır.” ifadelerini kullandı.



El-Hacraf hedeflenen ateşkesin BM gözetiminde ve Fars körfezi ülkelerinin desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaparak “Hedefimiz barışa ulaşmak doğrultusunda kapsamlı politik bir süreç başlatmaktır.” şeklinde konuştu.



Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf basın toplantısı sırasında yaptığı konuşmada “Bu müzakerelerin Riyad anlaşmasıyla bir ilgisi söz konusu değil. Müzakereler sadece Yemenli taraflar arasında gerçekleşecektir.” dedi.



Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf’ın açıklamalarının, Yemenli Ensarullah’ın müzakereye açık olduğunu ancak müzakerelerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışında başka bir Fars körfezi ülkesinde gerçekleşmesi gerektiğini bildirmesinden bir gün sonra yapılması dikkat çekici.



Yemen Milli Kurtuluş hükumeti Başbakanı Abdü’l Aziz Bin Habtur Perşembe günü el-Meyadin kanalına şöyle konuştu:



“Her türlü müzakerenin gereği saldırıların durdurulmasıdır. Müzakerelerde aracının güvenilir ve tarafsız olması gerekir ancak Suudi Arabistan savaşın bir tarafı olduğundan dolayı tarafsız aracı rolünü üstlenemez. Müzakereler Yemen ve Suudi Arabistan arasında tarafsız olan bir ülkede gerçekleşmelidir.”





En zengin Arap ülkesi olarak bilinen Suudi Arabistan 26 Mart 2015 tarihinde birkaç Arap ülkesinden oluşan koalisyonun liderliğini üstlenerek ABD’den onay aldıktan sonra en fakir Arap ülkesi olarak kabul edilen Yemen’e karşı savaş başlattı. Savaşın ilk günlerinden itibaren Yemen halkına karşı geniş çaplı saldırılar gerçekleştiren Suudi Arabistan rejimi Yemen’in istifa ettikten sonra ülkeden kaçan eski Cumhurbaşkanı Mansur el-Hadi’yi tekrar iktidara geri getirme bahanesiyle kendi siyasi ve politik hedefleri doğrultusunda Yemen’deki altyapılar, hastaneler, okullar, yerleşim birimleri başta olmak üzere sivil alanları bombaladı.





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