Yemen Enformasyon Bakanı: Katif Şiilerinin infazı büyük bir cinayettir

Yemen Enformasyon Bakanı Şami twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu cinayet, Amerikalıların iradesi ve yönlendirmesi olmasaydı işlenmezdi ve bu, absürt Batı demokrasisinin açık bir göstergesidir. Suudi Veliaht Prensi Bin Salman'ın Amerikan yeşil ışığı olmadan bir tatil gezisine bile çıkamadığını herkesin bildiği malum'' ifadesini kullandı.

Suudi İçişleri Bakanlığı "yanlış düşünceli insanlar, sapkın inançlılar, IŞİD, El Kaide ve Ensarullah Yemen ile istihbarat işbirliği yapmak ve kamu güvenliğine karşı hareket etmek ve isyan ve kaos yaratmakla" suçlanan 81 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Suudi İçişleri Bakanlığı'nın ülkede 81 kişinin idam edildiğini açıklamasından saatler sonra, Suudi muhalefet medyası bunlardan 41'inin Şii olduğunu ortaya çıkardı.

Naba televizyonu idam edilenler arasında daha önce Suudi hükümeti tarafından çeşitli bahanelerle tutuklanan ve hapsedilen El-Ahsa ilinde 41 Katif Şii genci olduğunu bildirdi.

Cinayetin, meşru görüşlerini ifade etme haklarını kullanan gençlere karşı işlendiğini belirten televizyon kanalı, Muhammed bin Salman'ın masum insanları öldürmekten zevk alan bir katil olduğunu ve Suudi rejimini vahşi ve cani bir rejim olarak nitelendirerek, öldürmenin tüm Suudi reform iddialarının sadece propaganda olduğunun pratik bir işareti olduğunu söyledi.

Naba ayrıca bu şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını yayınladı.

Doğu Suudi Arabistan halkı son yıllarda Suudi rejiminin baskıcı eylemlerini ve el-Avamiye ile Katif şehirlerinde düzinelerce protestocunun öldürülmesini protesto etmek için defalarca gösteri yaptı, ancak her seferinde Suudi güçlerinin şiddetli baskısıyla karşılaştı.

Suudi hükümeti her yıl çok sayıda Suud muhalifini ifade özgürlüğü ve terörle mücadele bahanesiyle ağır cezalara ve ölüme mahkum ediyor.

Suudi Arabistan'ın önde gelen Şii din adamı Şeyh Nimr Bakır el-Nimr, Suudi Arabistan'ı eleştirdiği ve ülkenin ulusal güvenliğine karşı hareket ettiği için 2015 yılında idam edilen ülkenin en önde gelen siyasi mahkumlarından biriydi.

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