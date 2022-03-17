BM: Yemen savaşında en az 10 bin çocuk öldü

BM Genel Sekreteri, Yemen savaşında en az 10 bin çocuk dahil olmak üzere on binlerce sivilin öldürüldüğünü ve ülke içinde yerinden edilmiş milyonlarca insanın hayatta kalmak için her gün mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Yemen'e yardım etmek için yapılan bütçe kesintileriyle durumun daha da kötüleştiğini kaydeden Guterres, ''Dünya Gıda Programı (WFP), fon yetersizliği nedeniyle erzaklarını yarıya indirmek zorunda kaldı ve bu azalma devam edecek. Son zamanlarda 8 milyon insan için erzakların azaldığı için bunun yıkıcı sonuçları olduğu konusunda uyarıda bulunuyoruz'' diye belirtti.

Guterres, önümüzdeki birkaç hafta içinde, Yemen'in büyük şehirlerinde yaklaşık 4 milyon insanın güvenli içme suyuna erişimini kaybedebileceğini ve bir milyon kadın ve kız çocuğunun sağlık hizmetlerine erişimin engellenebileceğini ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalabileceğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki 17.3 milyon kişiye yardım etmek için 4,27 milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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