İran, BM’den Yemen halkının öldürülmesinin durdurulması için müdahale etmesini istedi

Khaji mesajında BM ve diğer tüm uluslararası kurumlardan bu insanlık dışı cinayetlerin durdurulması için acilen eyleme geçmelerini istadi.

Khaji, ‘’ Geçen 7 yıllık tecrübe, askeri müdahale ve halkın öldürülmesinin Yemen krizini çözmeyeceğini göstermiştir. Bunun çözümü ablukanın kalkması, askeri operasyonların durdurulması ve Yemen halkının egemenlik ve bağımsızlığına saygı ile mümkündür ve İran bu yönde eskiden olduğu gibi işbirliğine hazırdır.’’ dedi.

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2012