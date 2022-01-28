28 Oca 2022 11:44
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News Code: 84629269
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İran, BM’den Yemen halkının öldürülmesinin durdurulması için müdahale etmesini istedi

İran, BM’den Yemen halkının öldürülmesinin durdurulması için müdahale etmesini istedi

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanının Yemen Özel Müşaviri Ali Esğer Khaji, BM Yemen Özel Temsilcisi Gronberg’e gönderdiği mesajda koalisyon güçleri tarafından Yemen halkının öldürülmesini o ülke kentleri ve altyapısının tahrip edilmesini mahkum etti.

Khaji mesajında BM ve diğer tüm uluslararası kurumlardan bu insanlık dışı cinayetlerin durdurulması için acilen eyleme geçmelerini istadi.

Khaji, ‘’ Geçen 7 yıllık tecrübe, askeri müdahale ve halkın öldürülmesinin Yemen krizini çözmeyeceğini göstermiştir. Bunun çözümü ablukanın kalkması, askeri operasyonların durdurulması ve Yemen halkının egemenlik ve bağımsızlığına saygı ile mümkündür ve İran bu yönde eskiden olduğu gibi işbirliğine hazırdır.’’ dedi.

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