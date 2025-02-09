İran ve Türkiye ortak ulaştırma komitesi kuruluyor / Transit sorununa kökten çözüm bulma çalışmaları

Rıza Ekberi, İRNA ekonomi muhabirine Türkiye sınırında İranlı transit sürücülerinin karşılaştığı sorunlara değinerek, "Gerçek şu ki, bu konu Petrol Bakanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele ve Döviz Kurulu ile ilgili ve bu konuda hiçbir kurum ve kuruluştan kaynaklanan bir kusur olmadığını söylemek gerekir" dedi.

Her kuruluşun kendi görevini yerine getirdiğini belirten Ekberi, "Sonunda alınan karar, ülkenin karayolu transitine zarar verdi, ancak yapılan çalışmalarla, transite zarar verme riskini azaltırken yakıt kaçakçılığını da önleyecek köklü bir çözüm bulmak için bu karar askıya alındı" diye konuştu.

Karayolları ve Yol Taşımacılığı Teşkilatı Başkanı, "Komşu iki ülke İran ve Türkiye kendi çıkarlarının peşindedir ve bu doğaldır, ancak iki taraf arasındaki dengelerde gelirlerimize, emtia fiyatlarımıza, taşımacılığımıza ve transitimize dikkat etmeliyiz" ifadesine dikkat çekti.

Ekberi, "Ülkemizde, yakıt kaçakçılığını azaltmak için ilgili kurumların ortak bir kararına şahit olduk ve bu karar onaylanıp uygulandı, ancak bir ay sonra bu kararın ülke transiti için zararlı olduğu ortaya çıktı, çünkü Türk tarafının karşı hamlesi nedeniyle zarar görüyorduk; bu nedenle bu zararı geçici olarak durdurduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye yetkililerinin de bu konuyu kabul ettiğini ve bu doğrultuda ortak bir çözüm arayışında olduklarını hatırlatan Ekberi, "Bu amaçla, iki tarafın uzman ekiplerinin toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunması ve kapsamlı bir ortak işbirliği belgesine ulaşması için üç aylık bir süre belirlendi" diye ekledi.