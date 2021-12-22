Ayetullah Hamenei: İran’ın Yemen Büyükelçisinin vefatı şehadet gibidir

Ayetullah Hamenei, merhum İrlu’nun mücahit ve yetkin büyükelçi olduğunu ve vefatının şehadet gibi olduğunu belirtti.

Ayetullah Hamenei, merhum İrlu’nun vefatından dolayı yakınları ve ailesine başsağlığı dileyerek, kendisinin onur verici geçmişinin siyasi mücahedetler, diplomatik çabalar ve sosyal hareketlerle dolu olduğunu belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi, merhum İrlu’nun daha önce iki kardeşinin şehit olduğunu belirterek, merhuma yüze Allah’tan rahmet ve ailesine sabirlar temenni etti.

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2012