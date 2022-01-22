İran, Yemen’in meskun yerlerine düzenlenen hava saldırılarını kınadı

Hatibzade yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı ve sabır temenni ederek, ‘’ Uluslararası camia koalisyon güçlerinin Yemen saldırılarını kayıtsız ve suskun şekilde izlemekte ayrıca saldırganlara kontrolsüz şekilde satışlar devam etmektedir. Uluslararsı kurumlarda 7 seneden beri zalimca saldırılara maruz kalan Yemen halkının karşısında saldırganlar lehine yanlı davranılması ve çifte standartlar uygulanmasının barış yolunu daha da zorlaştırmaktadır.’’ dedi.

Hatibzade, Yemen’e saldıran ülkelere silah desteği veren ülkelerin bu cinayetlerin ve Yemenli kadın ve çocukların ölümünden sorumlu olduklarını ve bu cinayetler karşısında Yemen halkı ve dünya halklarına hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Yemen ablukası ve bombalanmasının Yemen krizinin siyasi çözümü için ciddi azim olmadığını ve tahrip edici askeri tutumda ısrar anlamına geldiğini ifade eden Hatibzade, bunun Yemen’de daha fazla tahribat ve bölgede istikrarsızlıktan başka sonucu olmayacağının altını çizdi.

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2012