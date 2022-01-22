22 Oca 2022 14:31
Journalist ID: 1942
News Code: 84622689
0 Persons

İran, Yemen’in meskun yerlerine düzenlenen hava saldırılarını kınadı

İran, Yemen’in meskun yerlerine düzenlenen hava saldırılarını kınadı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, son günlerde onlarca kişinin yaralanması ve ölümüyle sonuçlanan, saldırgan koalisyon güçlerinin Yemen’in sivil ve meskun yerlerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Hatibzade yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı ve sabır temenni ederek, ‘’ Uluslararası camia koalisyon güçlerinin Yemen saldırılarını kayıtsız ve suskun şekilde izlemekte ayrıca saldırganlara kontrolsüz şekilde satışlar devam etmektedir. Uluslararsı kurumlarda 7 seneden beri zalimca saldırılara maruz kalan Yemen halkının karşısında saldırganlar lehine yanlı davranılması ve çifte standartlar uygulanmasının barış yolunu daha da zorlaştırmaktadır.’’ dedi.

Hatibzade, Yemen’e saldıran ülkelere silah desteği veren ülkelerin bu cinayetlerin ve Yemenli kadın ve çocukların ölümünden sorumlu olduklarını ve bu cinayetler karşısında Yemen halkı ve dünya halklarına hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Yemen ablukası ve bombalanmasının Yemen krizinin siyasi çözümü için ciddi azim olmadığını ve tahrip edici askeri tutumda ısrar anlamına geldiğini ifade eden Hatibzade, bunun Yemen’de daha fazla tahribat ve bölgede istikrarsızlıktan başka sonucu olmayacağının altını çizdi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha