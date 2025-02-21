Tümgeneral Bakıri: Filistin halkı, Siyonist rejimle olan savaşın nihai galibidir

Tümgeneral Muhammed Bakıri, dün Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale ile yaptığı görüşmede hoş geldiniz mesajını ileterek, bu mazlum ülkenin halkına verilen desteğin İslam Devrimi'nin kimliksel boyutlarından biri olduğunu belirterek "Bu kimliksel boyutu İmam Humeyni (ra) anayasada ve İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm devlet kurumlarında kurumsallaştırdı." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yıllarda savaş, yaptırımlar ve dış baskılar dahil olmak üzere tüm zorluklara rağmen Filistin ve direnişe desteğini hiçbir zaman bırakmadığını ve hala sağlam bir şekilde desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı, son bir buçuk yılda yaşanan olayların Siyonist rejimin tüm suçlarına, çok sayıda şehit verilmesine ve mazlum Filistin halkına yapılan baskılara rağmen Filistin meselesini dünyanın bir numaralı meselesi haline getirdiğini belirterek, bunun dünyaya Filistin halkının mücadelesinin meşru olduğunu, Siyonist rejimin suçlu ve gaspçı olduğunu, Amerika'nın zalim ve gaspçıyı desteklediğini ve Avrupalıların da aynı şekilde desteklediğini kanıtladığını ifade etti.

Tümgeneral Bakıri, Siyonistlerin bir buçuk yıldır Filistin halkına yönelik zulmünün ve 50 bin çocuk, kadın ve masum Filistinlinin kanının tek başına zalimi yok edeceğini ve Filistin'in dünyada kalıcı olacağını vurgulayarak, Gazze halkına ağır kayıplar verilmesine rağmen düşmanın hiçbir hedefine ulaşamadığını ve bu sahnede galip gelenin Filistin halkı ve direniş olduğunu ve bunun tarihte kalıcı olacağını söyledi.

Genelkurmay Başkanı, son bir buçuk yılda direniş grupları arasındaki birlik ve direniş mücahitlerinin basiret, cesaret ve fedakarlıklarının görüldüğünü ve bunun gelecekte direnişin kalıcılığını ve güçlenmesini sağlayacağını belirterek, tarih boyunca bu mücadelelerin iniş çıkışları olduğunu ancak kalıcı olanın Filistin davasının yaşadığı ve başka bir yerden gelen bu gaspçı rejimin kökünün kazınacağı olduğunu sözlerine ekledi.