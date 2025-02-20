Irak’ın Al-Ahd televizyonuna konuşan Revançi, "ABD ve Siyonist rejim, İran’a karşı bir hata yaparsa bunun bedelini ağır öder" dedi.
Ayrıca, İran’ın ABD ile müzakere konusundaki genel çerçevesinin, İran lideri tarafından belirlendiğini ve bu çerçeveye bağlı kalındığını ifade etti.
Revançi, İran’ın nükleer silah üretimine ilişkin politikasının son derece açık ve net olduğunu belirterek, İran liderinin bu tür silahların üretimini haram ilan ettiğini hatırlattı.
Avrupa ülkeleriyle müzakerelerin sürdüğünü belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, tarafların bu görüşmelerin ilerlemesini istediğini ve belirlenen çerçevede hareket ederek bir anlaşmaya varmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Revançi, bu ülkede güvenliğin sağlanmasını umduklarını ve diğer ülkelerin Suriye'nin iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.
İran’da Suriye meselesiyle ilgili herhangi bir iç görüş ayrılığı olmadığını da sözlerine ekledi.
ABD ve Siyonist rejim, İran'ın gerçek gücünü biliyor
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yaptığı açıklamada ABD ve Siyonist rejimin tehditlerinin yeni bir şey olmadığını ancak İran’ın gerçek gücünün farkında olduklarını vurguladı.
Irak’ın Al-Ahd televizyonuna konuşan Revançi, "ABD ve Siyonist rejim, İran’a karşı bir hata yaparsa bunun bedelini ağır öder" dedi.
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