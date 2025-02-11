İran ve Umman Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanları görüştü

Umman Krallığı Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah bin Hames el-Reisi, bu sabah İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, iki ülke arasındaki savunma ve askeri ilişkilerin bölgesel düzeyde geliştirilmesi kapsamında yapıldı.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakiri'nin resmi daveti üzerine Pazartesi öğleden sonra Tahran'a gelen Umman Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı önümüzdeki günlerde İran Silahlı Kuvvetlerinin yeteneklerini sergileyen bir sergiyi ziyaret edip İran Silahlı Kuvvetlerinin komutanlarıyla da bir araya gelecek.