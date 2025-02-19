General Bakıri: Dezful 4. Av Üssü görevini yerine getirmeye hazır

Tümgeneral Muhammed Bakırı, Çarşamba günü Dezful Vahdati 4. Av Üssü'nde düzenlenen Rahian Nur sergisini ziyareti sırasında İRNA muhabiriyle yaptığı görüşmede, yapılan ziyaret sırasında Dezful Hava Üssü'nün her zamanki gibi hazır, ayakta ve görevini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Bakıri, Hava Kuvvetleri'nin Mukaddes Savunma'dan sonra ekipmanlarını güncel tutmayı ve geliştirmeyi başardığını ve motor, elektronik ekipman ve gövde kanatları gibi çeşitli ekipmanların üretiminde iyi çalışmalar yaptığını ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, tatbikatlar, eğitimler ve hazırlıkların hepsinin zamanında yapıldığını ve Hava Kuvvetleri'nin tüm görevlerde hazır olduğunu ve üzerine düşen ağır görevleri yerine getirdiğini ekledi.

Dezful Vahdati 4. Av Üssü'nde düzenlenen büyük Rahian Nur Hava Gösterisi, 29 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak; bu sergi, Hava Kuvvetleri'nin yetenekleri ve ekipmanları, savaş uçaklarının sergi üzerinde uçuşu, uçakların bakımı ve onarımı ile kültürel bölümlerde devam ediyor.

Sergide sunulan uçaklar, İHA'lar ve füzeler arasında F-14, F-4, F-5, PC-7, MIG-29, SU-24, amfibi BTR zırhlı personel taşıyıcısı, Seccil, Zübein ve Keman-12 İHA'sı bulunmaktadır.