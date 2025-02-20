İran, 2027-2028 Asya Parlamentolararası Birliği Dönem Başkanlığını üstlenecek

Kalibaf, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 15. APA Genel Kurulu’na katılmasının ardından yaptığı açıklamada, bu ziyaretin önemli bölgesel iş birliği fırsatları sunduğunu belirtti. Parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalibaf, Umman, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri meclis başkanlarıyla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Meclis Başkanı ile de bir araya geldiklerini aktaran Kalibaf, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefinin altını çizdi. Tarife düzenlemeleri ve transit iş birliği konularında mutabakata varıldığını belirten Kalibaf, sınır ticareti, lojistik ve ulaşım alanlarında koordinasyonun artırılacağını kaydetti.

Bölgesel istikrarın önemine dikkat çeken Kalibaf, İran ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin bölgeye güvenlik ve kalkınma getireceğini belirterek, İran-Azerbaycan-Rusya üçlü iş birliği modeli çerçevesinde taşımacılık ve enerji projelerinin ele alındığını söyledi.

Kalibaf, APA Siyasi Komitesi’nin 2025’te Tahran’da toplanacağını duyurarak, 2027-2028 yılları için İran’ın dönem başkanlığını üstleneceğini ve ana toplantıların Tahran’da yapılacağını bildirdi.