İrakçi: Komşularımız önceliğimizdir

Dışişleri Bakanı Said Abbas İrakçi, X hesabında Katar Emiri’nin Tahran ziyaretine değinerek “Kardeşlerimiz Emir Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi ağırlamak her zaman bir mutluluktur. İkili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında verimli görüş alışverişinde bulunduk. Komşularımız bizim önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.



Katar Emiri Temim bin Hamed bin Halife Al Sani, dün resmi bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas İrakçi ve diğer İranlı yetkililerlegörüşmek üzere Enerji Bakanı Abbas Aliabadi’nin karşılamasıyla Tahran Mehrabad Havalimanı’na indi. Daha sonra Sad'abad Sarayı’nda Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılandı. Çarşamba akşamı, Katar Emiri ve heyeti İran İslam Devrimi Lideri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.