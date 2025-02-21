İran: Nükleer programımız ajans denetiminde ve taahhütlere uygun

Grossi, Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın uranyumu %60 oranında zenginleştirdiğini ve bunun askeri seviyeye yakın olduğunu öne sürerek, “İran, ajansın beklediği iş birliğini sergilemiyor. Ancak Kasım ayındaki İran ziyaretim yapıcı geçti. UAEA, bir anlaşmaya varılması için hazır ve İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalini ortadan kaldıracak teknik alternatifler sunuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Garibabadi, Grossi’nin açıklamalarına yanıtında şu noktaların altını çizdi:

- Zenginleştirme seviyesi bir ihlal değil: Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) göre, uranyum zenginleştirme seviyesiyle ilgili bir sınırlama bulunmuyor. İran’ın nükleer programı tamamen barışçıl amaçlıdır.

- İran yükümlülüklerine bağlı UAEA’nın iş birliği seviyesi konusundaki beklentileri, uluslararası anlaşmalara değil, siyasi tercihlere dayanamaz. İran, kapsamlı denetim mekanizmalarına bağlı kalmaya devam etmektedir.

- Kasım ziyaretine vurgu: Grossi’nin, Kasım ayında İran’a yaptığı ziyaretin olumlu geçtiğini kabul etmesine rağmen, üç Avrupa ülkesinin UAEA Yönetim Kurulu’nda İran’a karşı karar çıkarmaya çalışmasına değinmemesi dikkat çekicidir.

- Siyasi söylemler kabul edilemez: UAEA, teknik verilere ve denetim raporlarına dayanarak hareket etmelidir. Ancak Grossi’nin “olasılıklardan” bahsetmesi, ajansın tarafsızlığına gölge düşürmektedir.

Garibabadi, İran’ın nükleer programında herhangi bir sapma olmadığını yineleyerek, “Tüm faaliyetler ajans denetimi altında yürütülmektedir. Gerçek budur” ifadelerini kullandı.