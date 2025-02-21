İRNA Genel Müdürü: Yıpratma direniş stratejisi hala en iyi çözümdür

İRNA Genel Müdürü Hüseyin Cabiri Ensari'nin "Asr-ı Endişe" dergisiyle yaptığı röportajın en önemli başlıkları şöyle:

- Bana göre 7 Ekim operasyonu, İsrail için siyasi, askeri ve güvenlik açısından bir deprem gibiydi; bu deprem, rejimin yapısal zayıflığını gösteriyor. Ancak bunu İsrail'in sonu olarak düşünmemeliyiz, tıpkı İsrail'in gücü hakkında tanrısal varsayımlara kapılmamamız gerektiği gibi.

- Ekim operasyonu, askeri ve güvenlikten stratejik ve siyasî düzeye kadar her seviyede İsrail için açıkça büyük bir yenilgiydi. Ancak bu yenilgi, İsrail'in sonu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır.

- İsrail, başlangıcından bugüne kadar küresel güçlerin desteği ve katılımıyla şekillenmiş ve devam etmiş uluslararası bir olgudur. İsrail'in kuruluşu, özellikle İngiltere ve Amerika olmak üzere uluslararası güçlerin oyunu olmadan mümkün olmazdı.

- Filistin meselesinin çözüm sürecini çıkmaza sokan şey, İsrail'in (rejim) yayılmacı ve hegemonyacı karakteridir. İsrail, Filistin'in yüzde 100'ünden daha azıyla yetinmiyor ve bu durumdan geri adım atmayı gerektiren herhangi bir anlaşma veya uzlaşmayı kabul edilemez buluyor.

- Eğer uluslararası güç yapısı İsrail'i terk ederse, bu varlık bir ila üç yıl içinde tamamen yok olacaktır.

- Uluslararası güçler İsrail'in kuruluşunda temel bir rol oynadığı gibi, bu rejimin devamı da bu yapının desteğine büyük ölçüde bağlıdır. Bu destekler olmadan İsrail asla bu şekilde varlığını sürdüremezdi.

- Bir zamanlar Arapların ana sloganı olan Filistin'in tam özgürlüğü için mücadele ideali, uluslararası müzakereler ve anlaşmalar çerçevesinde sınırlı ve uzlaşmacı hedeflere indirgendi. Bu yön değişikliği, İsrail'le mücadele stratejilerindeki aşırılıkların bir yansımasıydı: klasik kurtuluş savaşlarından tamamen barış ve uzlaşmaya kabul etmeye. Arap ülkeleri, birbiri ardına İsrail'e direnmek yerine barış ve uzlaşma yolunu seçtiler. Ancak toprak karşılığı barış stratejisi yalnızca Filistin'i özgürleştirmedi, aynı zamanda Arap ülkelerinin İsrail'i desteklemesine yol açtı.

- İran İslam Devrimi, ne klasik savaşa ne de teslimiyet ve uzlaşmaya dayanan üçüncü bir yol önerdi. Bu üçüncü yol, uzun vadeli ve yıpratıcı bir direniş hattıydı. Bu stratejiye göre, eğer uluslararası güç dengeleri İsrail'le doğrudan askeri bir çatışmayı mümkün kılmıyorsa, bu mevcut gerçeğe teslim olmak anlamına gelmez.

Bu süreç bir gecede ve aniden gerçekleşmez ve bunun hemen sona ermesi için sihirli bir anahtar yoktur. Aksine, rejim zamanla yıpranana kadar direniş devam etmeli ve bölgesel ve uluslararası koşullar uygun olduğunda onun içten çöküşüne tanık olmalıyız.

- İran İslam Devrimi, böyle bir sürecin kendisi de bir örneğidir; mevcut güç yapısını yıpratarak yıllar içinde meyvesini veren bir olgu. Benzer şekilde, İsrail'e karşı yıpratma direniş stratejisi de bölgesel ve uluslararası denklemlerde değişiklik yaratmanın bir yoludur ve bu projenin çöküşüne ve Filistin'in özgürlüğüne yol açabilir.

- Direniş liderlerinin şehit düşmesi asla mücadelenin sonu veya kazanımların durması anlamına gelmez.

- İsrail (rejimi) açıkça tüm uluslararası yasaların dışında hareket ediyor ve ne isterse yapıyor. İran, nükleer bir projeye sahip olma olasılığı iddiasıyla 20 yıldan fazla bir süredir yoğun baskı altındayken, yüzlerce nükleer başlığa sahip olan ve resmen bölgede bir nükleer güç olarak tanınan İsrail'in hiçbir uluslararası sorumluluğu yok. İsrail'i destekleyen ve suçlarına devam etmesine izin veren küresel güç yapısı budur. Böyle bir durumda, İsrail'e karşı direniş sadece gerekli değil, aynı zamanda kaçınılmazdır.

- Direniş, zorlu ve maliyetli bir yol olsa da, bu küresel projeyle mücadele etmenin ve daha iyi bir gelecek için umut yaratmanın tek yoludur.

- Asgari standartlara göre bile, örneğin Filistin topraklarının yüzde 20'si veya yüzde 22'si üzerinde anlaşmaya vararak gerçek barışa ulaşmanın imkansız göründüğü düşünülüyor. Tarihsel deneyimler ve İsrail'in sosyal ve siyasi gelişmeleri, barış çözümünün pratikte hiçbir yeri olmadığını göstermiştir. Böyle bir durumda, tek gerçekçi ve pratik çözüm, direniş stratejisini sürdürmektir çünkü diyalog ve barış sadece işe yaramamakla kalmamış, aynı zamanda pratikte İsrail tarafından reddedilmiştir.

- İsrail ve Siyonizm'e karşı direniş, bölgede hakimiyet kurmak için tasarlanmış büyük ve çok katmanlı bir projeye karşı durmak anlamına gelir. Eğer direniş bu projeye karşı durmak istiyorsa, bu yolun zorluklarına ve maliyetlerine tamamen hazırlıklı olmalıdır. Bu alan, herkesin alanı değildir. Burası ne bir günlük, ne bir aylık, hatta ne de bir yıllık bir mücadele alanıdır. Bu alan çok zor, karmaşık ve uzun solukludur. Bu yıpratıcı yolun zorluklarını, şehitlikleri ve mücadelenin kayıplarını göze alamayanlar, evlerine dönmelidir. Bu yol, hedefin doğru anlaşılmasını, yol haritasını ve stratejiyi gerektirir. Bu konularda en küçük bir hata bile doğru yoldan sapmaya neden olabilir.

- Siyonist rejim, direniş eksenini yanlış anlamış durumda. Mevcut koşullarda, İsrailli yetkililerin söylemleri bu rejimin içindeki endişe ve krizi açıkça göstermektedir. Son iki üç aydaki konuşmaları ve analizleri, İsrail'in tüm gücünü seferber ederek çöküşü önlemeye çalıştığını, ancak yine de sağlam ve planlı bir direniş karşısında savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

- Ne Gazze, ne Lübnan, ne de direniş eksenindeki başka bir yer bitmiş değildir. Bu mücadeleler sona ermemiştir, aksine bir milletin iradesini yansıtmaktadır. Gazze'de evler yıkılmış olabilir, ancak halk hala toprakları üzerinde ayakta duruyor. Öte yandan, eğer İsrail gerçekten zafer kazanmış olsaydı, yeni cepheler açmaya veya Tahran'da suikastler düzenlemeye ihtiyaç duymazdı. Yeni cepheler açmak, İsrail'in kesin zafer iddiasındaki acizliğini gösterir.

- Eğer İsrail bugün Gazze'de zafer kazandığını ilan ederse, direniş yer altından yer üstüne çıkacak ve inisiyatifi ele alacaktır. Bu, tüm kayıplara rağmen stratejik sahnenin hala direnişin kontrolünde olduğunu gösterir.

- Filistinliler artık bir kurtarıcı beklemiyor. Kendilerinin direnişin asıl yükünü omuzlamaları gerektiğini biliyorlar. Başkalarının yardımları önemlidir, ancak asıl görev kendilerinindir. Bu zihniyet değişikliği, Gazze'deki geniş çaplı yıkıma ve binlerce kişinin ölümüne rağmen Filistinlilerin hala topraklarına sıkı sıkıya bağlı kalmalarını sağlamıştır.