21 Ara 2021 11:53
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News Code: 84584855
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İran'ın Yemen büyükelçisi şehit düştü

İran'ın Yemen büyükelçisi şehit düştü

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti nezdindeki Büyükelçisi Hasan İrlu'nun korona neeniyle şehit olduğunu duyurdu.

İran-Irak savaşında kimyasal savaş gazisi olan Şehit Hasan İrlu, görevi sırasında koronaya yakalanmış ve ABD'nin geç işbirliği nedeniyle maalesef olumsuz koşullarda ülkeye dönmüştü.

Ülkemizin bu diplomatı, durumunu iyileştirmek için tüm tıbbi önlemleri almasına rağmen bu sabah şehit oldu.

Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bir muhabirin ülkemizin Yemen büyükelçisinin durumuyla ilgili sorusuna yanıt olarak, İrlu'nun koronavirüse yakalandığını açıklayarak, 'Bölgedeki bazı ülkelerle İrlu'nun ülkeye dönüşü için gerekli görüşmeleri yaptık' demişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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