İran'ın Yemen büyükelçisi şehit düştü

İran-Irak savaşında kimyasal savaş gazisi olan Şehit Hasan İrlu, görevi sırasında koronaya yakalanmış ve ABD'nin geç işbirliği nedeniyle maalesef olumsuz koşullarda ülkeye dönmüştü.

Ülkemizin bu diplomatı, durumunu iyileştirmek için tüm tıbbi önlemleri almasına rağmen bu sabah şehit oldu.

Cumartesi günü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bir muhabirin ülkemizin Yemen büyükelçisinin durumuyla ilgili sorusuna yanıt olarak, İrlu'nun koronavirüse yakalandığını açıklayarak, 'Bölgedeki bazı ülkelerle İrlu'nun ülkeye dönüşü için gerekli görüşmeleri yaptık' demişti.

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