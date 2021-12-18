İran ve İsveç'ten Yemen görüşmesi

İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Peter Semni, Cumartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Özel Siyasi İşler Başdanışmanı Ali Asger Haci ile bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'in iç ve dış arenasındaki son gelişmeler ​ve İran ile İsveç'in Yemen krizine ilişkin ortak işbirliği alanları ele alındı ​​ve fikir alışverişinde bulunuldu.

İsveç Yemen Özel Temsilcisi ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırma, ateşkes ve barış süreci oluşturma ve Safer tankerinden petrol sızıntısı riskini ortadan kaldırma çabaları arasındaki son bölgesel istişareler, bu görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Haci, Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi, Yemen-Yemen görüşmelerinin yapılması ve Yemen genelinde sahadaki tüm siyasi grup ve partilerin katılımıyla kapsamlı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

İsveç Özel Temsilcisi ise, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de ve bölgede barışa katkı sağlamadaki önemli rolüne vurgu yaparak, BM'nin ateşkes sağlama, ekonomik ablukayı kaldırma ve Yemen'deki siyasi müzakereleri sürdürme çabalarını anlattı.

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