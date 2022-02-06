ABD Dışişleri Bakanlığı, BAE ve Suudi Arabistan'a silah satışını onayladı

Pentagon yaptığı açıklamada, anlaşmanın Ürdün'e tahmini maliyeti 4.21 milyar dolar olan F-16 savaş uçakları ve ilgili ekipmanların satışını kapsadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün 12 adet F-16 savaş uçağı, radyo hedefleme ekipmanı ve güdümlü füze ekipmanı dahil ilgili mühimmat satın alma talebini onayladı. Lockheed Martin, savaş uçaklarını Ürdün'e teslim edecek.

ABD ayrıca Suudi Arabistan'a 23.7 milyon dolar değerindeki füze sistemini yükseltmek için ekipman ve cihazlar sağlayacak. Pentagon, ekipmanı Suudi Todd füze sistemlerine bağlayacağını ve yükselteceğini söyledi. Bu arada ABD, BAE'ye 30 milyon dolar değerinde Hawk füze sistemi bileşenleri satmayı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın onayına rağmen, bu duyurular sözleşmelerin imzalandığını veya müzakerelerin sona erdiğini göstermiyor. Daha önce, BAE Veliaht Prensi ile yaptığı röportajda ABD Savunma Bakanı, Washington'un tehditlere karşı koyma bahanesiyle BAE'ye yardım etmek için bölgeye beşinci nesil savaşçıları gönderme kararını duyurmuştu.

Bu görüşmede Austin, istihbarat, hava savunma işbirliği ve USS Cole destroyerinin Abu Dabi'de konuşlandırılması dahil olmak üzere BAE'yi desteklemek için çeşitli ABD Savunma Bakanlığı önlemlerini gözden geçirdi. Savunma Bakanı ayrıca BAE'nin mevcut tehditlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için beşinci nesil savaş uçaklarını gönderme kararını BAE Kraliyet Prensi'ne bildirdi.

Yemen basınına göre, BAE son zamanlarda Yemen'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve komutası altında Selefi, Tekfiri ve IŞİD gruplarından oluşan "El-Amelka" (dev) taburlarını Şebva vilayetine saldırmak üzere asker gönderdi.

BAE ayrıca Yemen karasuları üzerinden bağlı milislerine silah ve askeri teçhizat aktararak saldırganlığını yoğunlaştırdı.

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