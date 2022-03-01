1 Mar 2022 20:14
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News Code: 84667562
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Hatibzade: Güvenlik Kurulu Yemen kararını barış yolunda negatif sonuçları olacak

Hatibzade: Güvenlik Kurulu Yemen kararını barış yolunda negatif sonuçları olacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, BM Güvenlik Konseyi tarafından Yemen ile ilgili kararının barış yolunda negatif sonuçları olacağını ve çatışma taraflarının tutumunu uzaklaştıracağını söyledi.

Hatibzadei kararın, saldırgan koalisyonu ülkelerin lobisi ve siyasi mülahazalarla ve siyasi sürecin başlaması için yapılan çabalara rağmen alındığı ve barış yolunda olumsuz etkileri olacağını ve çatışan tarafların tutumlarını uzaklaştırdığını ifade etti.

Hatibzade, Yemen savaşının başlamasından Konsey’de saldırganların yönlendirmesi ile gerçekler aykırı ve yanlı görüşlerin krizin azalmasında etkisi olmadığı gibi bu yüzyılın en büyük insani faciasının uzamasına sebep olduğunu söyledi.

Hatibzade konseyin zati görevinden uzaklaşarak koalisyon güçlerinin cinayetlerini görmezden gelmesinin sonucunda insan haklarının sistematik ve ciddi şekilde ihlaline, sivillerin katledilmesine, sivil altyapının tahribine, limanlar ve havaalanlarının ablukasına şahit olunduğunu söyledi.

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2012

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