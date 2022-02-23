Cumhurbaşkanı Reyisi, Tahran-Muskat kapasitelerinin ekonomik ilişkilerin gelişmesinde kullanılmasını istedi

Tahran’da temaslarda bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr Bin Hamd Elbusaidi’yi kabul eden Cumhurbaşkanı Reyisi, Umman Sultan’ın kendisini resmi ziyaret için ülkesine davet ettiğine teşekkür ederek, şüphesiz iki ülke işbirliğinin ilişkilerin güçlenmesinde etkili olduğunun yanında bölgesel ve uluslararası ilişkilerin çözümünde etkili olacağını söyledi.

Umman devletinin tutumunun iyi ve metin tutum olduğunu ve bazı bölge ülkeleri davranış ve tutumları ile kayda değer farklılıkları olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, Umman’In Filistin, Yemen ve bölge meselelerinde tutumunun dikkat çekici olduğunu söyledi.

Umman hükümetinin politikasında bölge güvenliği, İslam dünyası ve Batı Asya mazlumlarına bakış açısının önemli olduğunu belirtti.

Umman Sultanını Tahran’a davet eden Ayetullah Reyisi, İran’ın irade ve politikasının dost ülkeler özellikle Umman ile işbirliğinin artması olduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanı da iki ülke arasında müstesna ilişkiler olduğunu ve bunun tarih boyunca karşılıklı güven, saygı ve olumlu işbirliği temelinde şekillendiğini ve bölge ile dünyanın güvenliğinin yararına olduğunu söyledi.

Elbusaidi, ‘’ Sizin Umman ziyaretiniz tarihi bir ziyaret olacaktır ve iki milletin hedeflerini gerçekleştirecektir. ‘’ dedi.

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2012