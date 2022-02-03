3 Şub 2022 15:17
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News Code: 84637478
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İran ve Irak Dışişleri Bakanları Yemen savaşının bitmesi gereğine vurgu yaptı

İran ve Irak Dışişleri Bakanları Yemen savaşının bitmesi gereğine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran ve Irak Dışişleri Bakanalrı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Fuat Hüseyin yaptıkları telefon görüşmesinde komşu ve kardeş iki ülke ilişkilerini gözden geçirerek, bögesel gelişmeler ve Yemen savaşının son bulması gereği konularında görüştüler.

İkili ilişkilerdeki son durumu, bölgesel ve uluslararası konuların masaya yatırıldığı görüşmede, Abdullahiyan, Hüseyin’in korona’ya yakalandıktan sonra iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendisine sağlık temenni etti.

Irak Dışişleri Bakanı görüşmenin bir kısmında, Tahran ve Riyad arasındaki diyaloğun önemine değindi ve bu görüşmelerin bölgenin tamamında güvenlik ve istikrarın sağlanması ve derinleşmesine yardımcı olacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan ve Fuat Hüseyin iki ülke ve tüm bölge milletleri ve devletlerinin menfaatleri doğrultusunda iki ülkenin istişarelerinin devam etmesi gerektiğini belirttiler.

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