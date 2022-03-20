Yemen: Suudi Arabistan'ın birçok hayati öneme sahip tesislerine füze ve İHA saldırısı düzenledik

Suudi topraklarının derinliklerine misilleme operasyonlarının ayrıntılarını açıklayan General Seri, Yemen silahlı kuvvetlerinin, Suudi-BAE koalisyonunun Yemen halkına yönelik devam eden saldırılarına ve acımasız kuşatmasına yanıt olarak, Yemen kuşatmasını kırmak için 2. Operasyon adlı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatıldğını söyledi.

Açıklamaya göre, operasyonun ilk aşamasında Suudilerin Riyad ve Yenbe bölgesi (batı Suudi Arabistan) ve diğer bazı bölgelerdeki çok sayıda önemli ve hayati tesislerini seyir ve balistik füzeleri ile İHA'larla hedef alındığı açıklandı.

Seri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Harekatın ilk aşamasının başarısının ardından, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Abha, Hamis Muşit ve Cizan, Samita ve Güney Dahran gibi bölgelerde bir dizi hayati ve önemli hedefe roket ve füze fırlatıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, cani düşmanın düşünmediği hedefleri içerecek olan baskıcı Yemen kuşatmasını kırmak için benzersiz bir geniş çaplı askeri operasyon yürütme yeteneğine sahiptir.

Kuvvetlerimiz Suudi Arabistan'da her biri operasyonlar ve saldırılar tarafından hedef alınabilecek tam koordinatlara sahip bir hedef bankasına sahiptir. Saldırganları Yemen kuşatmasına devam etmenin sonuçları konusunda uyarıyoruz''.

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