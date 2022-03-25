Suudi Koalisyonu Yemen’e Karşı Hava Saldırıları Yaptı

Suudi Arabistan önderliğindeki Yemen karşıtı koalisyonun savaş uçakları 3 defa Saada eyaletinde bulunan Meran bölgesindeki bağlantı hatları merkezini hedef aldı.

Öte yandan Suudi koalisyon savaş uçakları Hacca ilinde yer alan Heyran şehrini ve Ma’rip’te bulunan el-Vadi kentini de bombaladı.



Bununla birlikte Suudi Arabsitan ordusunun Saada eyaletine yaptığı füze saldırıları sonucunda 5 sivil yaralandı.

Yemen’in askeri haber kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Suudi Koalisyonu güçleri geçtiğimiz 24 saat içinde 169 kez el-Hadide ilinde iddia edilen ateşkesi ihlal etti.



Suudi Arabistan 26 Mart 2015 tarihinde ABD’nin destek vermesiyle birkaç Arap ülkesinden oluşan koalisyonun liderliğinde, en fakir Arap ülkesi olarak bilinen Yemen’e saldırı düzenli.

Suudi Arabistan’ın kendi siyasi çıkarlarını düşünerek gerçekleştirdiği saldırıda birçok savaş suçunun işlendiği defalarca bağımsız uluslararası kurumlar tarafından bildirildi.







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