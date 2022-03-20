Yemen, Suudi Arabistan'ı bir kez daha uyardı

Yemen'e yönelik kuşatma ve saldırganlığa yanıt olarak kuşatmayı kırma amaçlı geniş çaplı askeri harekatı doğrultusunda Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırıyı düzenlediğini kaydeden General Seri, bu operasyonda Cidde'deki Aramco şirketi ve Cizan'daki hayati hedeflerin çok sayıda balistik füze ve Quds tip-2 seyir füzesi ile hedef alındığını belirtti.

Operasyonun başarılı olduğunu ve hedeflerine ulaştığını dile getiren Seri, "Silahlı kuvvetler, Suudi düşmanını, kuşatmayı kırmak için özel amaçlı hedef bankaya ağır saldırılar başlattığı konusunda bir kez daha uyarıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bir sonraki aşamada amaçlarının kapsamını genişletme konusunda hiçbir şüphesi yok" diye ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin de yardımıyla 26 Mart 2015'te Yemen'e saldırmak için koalisyon kurarak, istifa eden firari Devlet Başkanı Abd al-Mansur'u geri getirmeye çalıştı.

Ancak geçen 7 yıla rağmen bu koalisyonun topyekün saldırılarına ve kara, deniz ve hava kuşatmalarına rağmen, agresif hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı.

Koalisyon, Yemen Halk Güçlerinin yaygın yenilgileri nedeniyle yavaş yavaş çöktü ve şu anda sadece Suudi Arabistan ve BAE, Yemen halkıyla ABD ile birlikte savaşıyor.

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