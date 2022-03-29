İran, Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın barış girişimini memnuniyetle karşıladığını duyurdu

Yemen Yüksek Konseyi Başkanı'nın barış girişimini memnuniyetle karşılayan Hatipzade, "Sana'nın iyi niyetle sunduğu plan, savaşı sona erdirmek, halka uygulanan acımasız kuşatmayı kaldırmak ve Yemen krizinin siyasi çözümüne yönelik sağlam bir mesaj içeriyor ve eğer ciddi ve olumlu bir şekilde etkileşime girerse, mevcut savaşı sona erdirmek için iyi bir platform sağlayabilir'' diye konuştu.

Hatipzade, "Kutsal Ramazan ayının arifesinde, insani konulara öncelik vererek ve mahkumların değişimini teşvik ederek, Yemen'deki çatışmanın sona ermesini ve ulusal uzlaşmanın oluşmasını umuyoruz" diye ekledi.

Ensarullah hareketinin sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin müzakere ekibinin başkanı Muhammed Abdüsselam ise, "Sunulan barış girişimi, Yemen'de barışa giden kilit bir kapıdır. Askeri ve insani baskılardan uzak, sakin bir ortamda siyasi çözümleri konuşacağız” dedi.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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