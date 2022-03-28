Yemenli yetkili: Suudi Arabistan ile 2 binden fazla mahkumu takas etme konusunda anlaştık

Suudi Arabistan ile Birleşmiş Milletler aracılığıyla mahkum değişimi için bir anlaşmaya varıldığını dile getiren Murtaza, anlaşmanın, 16'sı Suudi olmak üzere 823 mahkuma karşı ordudan ve halk komitelerinden 1.400 mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini ifade etti.

Murtaza, anlaşmanın, istifa eden Yemen hükümetinin eski savunma bakanı Mahmud el-Sabihi ile devrik ve kaçak Yemen Devlet Başkanı Abd Rabbe Mansur'un kardeşi Nasır Mansur Hadi'nin serbest bırakılmasını içerdiğini sözlerine ekledi.

Ensarullah ile işgalci koalisyon güçleri arasında Aralık 2018'de İsveç'in başkenti Stockholm'de mahkum takası görüşmeleri yapıldı ve iki taraf 15 bin mahkumu değiş tokuş etmeyi kabul etti, ancak bu başarısız oldu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da müzakereler yeniden başladı ve her iki taraftan da yaklaşık 1.100 mahkumun serbest bırakılmasıyla sonuçlandı, ancak o zamandan beri, her iki taraftaki düzinelerce küçük mahkum değişimi dışında takas gerçekleşmedi.

Suudi Arabistan 26 Mart 2015'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesinin koalisyonu şeklinde, en yoksul Arap ülkesi Yemen'e karşı ABD'nin desteği ve yeşil ışığı altında geniş çaplı bir saldırı başlattı. Koalsyon harekatı başlatmak için devrik Cumhurbaşkanı Abd al-Mansur Hadi'yi iade etme bahanesine sığındı.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere BM kuruluşları, Yemen halkının kıtlık ve geçen yüzyılda benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyardı.

Bu topyekün saldırganlığın başlangıcından bu yana 7 yıl geçmesine rağmen, Yemen ordusu ve halk komiteleri, kendi ulusunu savunurken, Suudi ve BAE saldırganlarını derinden hedef alarak saldırgan koalisyona ve müttefiklerine ağır darbeler indirmeyi başardılar.

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