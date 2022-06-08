UAEA İran’daki Enerjisi Kurumu’nun Online Zenginleştirme Düzeyini Ölçme Cihazı Denetim Kameraları Devre Dışı Bırakıldı

İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumunun yayınladığı bildiri şu şekilde:



“İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla geniş çaplı işbirliği yapmıştır ancak ajans söz konusu işbirliğin İran’ın iyi niyetinden kaynaklandığını göz önünde bulundurmadan söz konusu işbirliğinden dolayı minnettar olmamanın yanı sıra bu işbirliğini İran’ın görevi olarak nitelendirmiş durumda; Bu nedenden ötürü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun Online Zenginleştirme Düzeyini Ölçme Cihazı (On-line Enrichment Monitor (OLEM) ) denetim ötesi kameralarının faaliyetinin kesilmesi yönünde karar alındı ve ilgili sorumlulara gerekli talimatlar verildi. Ajansın İran’daki kameralarının yüzde 80’i denetim kameralarıdır ve söz konusu kameralar eskisi gibi aktif kalacaktır.”



İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü bugün nükleer merkezlerden birinde bulunarak ajansın iki kamerasının faaliyetinin kesilmesini gözetledi.





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