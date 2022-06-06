İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İran, Güvernörler Kurulunun Attığı Her Adıma Uygun Bir Yanıt Verecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı bir açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Güvernörler Kurulunun oturumu ve söz konusu oturumda İran’ın aleyhine karar verilme olanağına ilişkin “Ön yargı yapmıyoruz ancak atılan adıma uygun bir yanıt vereceğiz.” dedi.



İranlı yetkili açıklamasının devamında İran karşıtı taslağın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler Kuruluna gönderilmesine ilişkin “Ajansın Güvernörler Kurlunun dönemlik oturumu düzenleniyor ve birkaç gün devam edecek. Bundan önce de olduğu üzere İran’a ilişkin KOEP anlaşmasının uygulanma raporu gündemde olacaktır. Tabii söz konusu oturumda bunun dışında bazı diğer konular da ele alınacaktır.” ifadelerini kullandı.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade açıklamasının devamında “Ancak maalesef Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü aceleci bir şekilde bir raporu sundu. Söz konusu raporu yayınlamadan önce Avrupa Parlamentosunda da aynı konuları bir kez daha gündeme getirmişti ve İran İslam Cumhuriyeti de ardından kendi tutumunu belirtip müzakerelerin üçte ikisinin henüz yapılmamış olmasını dikkate alarak, Ajansın Genel Müdürünün Avrupa Parlamentosunda sonuç çıkarmasının sanki daha öncesinde raporun özel bir yönünün olması doğrultusunda bir kararın alındığını gösterdiğini bildirmişti.” dedi.



Hatipzade söz konusu raporun dakik olmadığını vurgulayarak raporda İran’ın sunmuş olduğu tüm teknik ve dakik yanıtlara kayıtsız kaldığını söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında “5 Mart 2022 tarihinden bugüne kadar 3 tur oturum düzenlendi. Bunun dışında bir kez de yazılı olarak yorumlarımızı ve yanıtlarımızı sunduk. Söz konusu rapor dakik olmamanın yanı sıra İran’ın eylemlerine de kayıtsız ve bizim programlarımıza ilişkin gerçeklikten uzak bir rivayeti ortaya koymaya çalışıyor. Söz konusu rivayetin büyük bir kısmı sahte Siyonist İsrail rejiminin akasında olduğu belli olan iddiaların temelinde ortaya çıktığı belli.” ifadelerini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Biz ne bu raporu kabul ederiz ve ne de ABD’yle beraber 3 Avrupa ülkesinin diplomasinin aksine ve ortada olan gerçeklere karşı bir karar sunma çabalarını kabul ederiz. Biz bu kararı yapıcı bulmamakla beraber söz konusu kararın ajans ile işbirliğim hem de müzakerelerimizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Söz konusu kararın arkasında olanlar bu kararı istedikleri karar güzel bir şekilde lanse etmeye çalışsalar da bize göre itibarsızdır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Güvernörler kurulu üyelerinden istediğimiz ise Siyonist İsrail rejimi ve taslağın arkasında olanların niyetleri konusunda dikkatli olmalarını ve İran’ın diplomasiye doğru açtığı pencerenin kendi yolunda devam etmesi için taslağa olumsuz oy vermelerini istiyoruz.” dedi.



Sait Hatipzade açıklamasında 3 Avrupa ülkesinin ve ABD’nin başladıkları yanlış yoldan geri dönmesini umduğunu belirtti.



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