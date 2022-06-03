3 Haz 2022 20:47
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Dışişleri Bakan Yardımcısı:

İsrailliler sadece rüyalarında İran'a saldırmayı düşünebilirler

İsrailliler sadece rüyalarında İran'a saldırmayı düşünebilirler

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, 'İsrailliler sadece rüyalarında İran'a saldırmayı düşünebilirler ve böyle bir rüya gördüklerinde bu uykudan asla uyanamayacaklar'' dedi.

Norveç'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Norveç hükümetine bağlı NRK televizyonuna açıklama yaptı.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan  Viyana Müzakereleri ile ilgili son duruma değinen Bakıri, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğuna vurgu yaptı.

Bakıri, televizyon muhabirinin İran'ın İsrail rejiminin İran'a olası saldırına tepkisinin ne olacağı sorusuna, ''İsrailliler sadece rüyalarında İran'a saldırmayı düşünebilirler ve böyle bir rüya gördüklerinde bu uykudan asla uyanamayacaklar'' yanıtını verdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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