Norveç'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, Norveç hükümetine bağlı NRK televizyonuna açıklama yaptı.

Yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana Müzakereleri ile ilgili son duruma değinen Bakıri, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğuna vurgu yaptı.

Bakıri, televizyon muhabirinin İran'ın İsrail rejiminin İran'a olası saldırına tepkisinin ne olacağı sorusuna, ''İsrailliler sadece rüyalarında İran'a saldırmayı düşünebilirler ve böyle bir rüya gördüklerinde bu uykudan asla uyanamayacaklar'' yanıtını verdi.

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