Dışişleri Bakanı ile AB Dış Politika Temsilcisi Borrell telefonda görüştü

İran'ın iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varılması için gereken kararlılık ve iradeye sahip olduğun kaydeden Emir Abdullahiyan, üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin UAEK'de İran karşıtı karar taslağını hazırlamasını diplomasiye aykırı, aceleci ve yapıcı olmayan bir tavır olarak nitelendirerek, bunn müzakere sürecini zorlaştıracağını ifade etti.

İslami Şura Meclisi'nde bir yıl önce onaylanan kanuna atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, ABD ve üç Avrupa ülkesinin UAEK'de her türlü siyasi eylem yapmasını kuşkusuz İran'ın etkin, uygun ve derhal yanıtı ile karşılaşacağını söyledi.

Borrell'in çalışmalarını takdir eden Emir Abdullahiyan, İran'ın gerçekçi bir zeminde iyi bir anlaşmaya varılması için gereken adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrail rejiminin dünyada yasa dışı nükleer faaliyetlerinin baş suçlusu olmasına rağmen yürüttüğü yıkıcı eylemlere değinen Emir Abdullahiyan, UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi'nin UAEK toplantısı öncesi Tel Aviv'e ziyaret gerçekleştirmesini bu kurumun tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmadığını kaydetti.

AB Dış Politika Temsilcisi Borrell de bu telefon görüşmesinde yaptığı görüşmede, müzakerelerin sonuçsuz kalmasına dönük yürütülen bazı çalışmaları eleştirerek, anlaşmanın bir an önce sonuçlanması gerektiğine vurgu yaptı.

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