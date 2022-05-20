Dışişleri Bakanı ile AB Dış Politika Temsilcisi görüştü

AB Dış Politika Temsilci Yardımcısı Enrique Mora'nın Tahran ziyaretine değinen Emir Abdullahiyan, ''Mora'nın Tahran ziyaretinde girişimlerimiz oldu. İran İslam Cumhuriyeti olarak güçlü ve kalıcı anlaşmaya erişme konusunda ciddiyiz. Tahran iyi bir anlaşmaya varılması için gerekli iyi niyet ile iradeyi göstermiştir'' ifadesini kullandı.

Bu doğrultudaki Borrell ile Mora'nın çalışmalarından dolayı ona teşekkür eden Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizine değinerek, İran'ın Ukrayna dahil dünyanın neresinde olursa olsun savaşa karşı çıktığını söyledi.

İran'ın Yemen, Afganistan, Ukrayna vb. krizlerde çifte standart uygulamadığına dikkati çeken Borrell, ''İran, Kiev ile Moskova'yı diyaloğa ve savaşı bitirmeye çağırıyor ve bu krizin çözüm yolunn diplomasi ile müzakereden geçtiğine inanıyor. Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları ile yaptığım görüşmelerde de barış ve istikrarın sağlanması için arabulucu olmaya hazır olduğumuzu dile getirdim'' değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Viyana görüşmeleri çerçevesinde öne sürdüğü girişimlere vurgu yaparak, ''Diyaloğun yeni rotasında ve çözüm odaklı yoldayız. Tahran ile Washington arasındaki görüşlerin yakınlaşması için sürekli çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir sonuca varılması hususunda ümitliyiz'' diye kaydetti.

İran'ın Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için yaptığı çalışmalarından dolayı tebriklerini sunan Borrell, İran'ın tarafları ateşkese çağırmasını bu ülkenin iyi niyetine işaret olduğun ifade ederek, ''Maalesef taraflar birbirini diyalog için gerekli iradeye sahip olmamakla suçluyor ve bu koşullarda barışa ulaşmak zordur'' diye ekledi.

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