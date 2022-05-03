Emir Abdullahiyan: ABD'nin siyasi girişim yolunda adım atması gerekiyor

İrlandalı meslektaşı Simon Coveney ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin yanı sıra Nükleer Anlaşma'yı ele aldı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney'nin son Tahran ziyaretine değinen ve Coveney'nin yapıcı çalışmalarını takdir eden Emir Abdullahiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılması müzakerelerinde iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varılması için siyasi girişimlerle birlikte gerekli iradeye sahip olduğunu defalarca göstermiştir'' diye belirtti.

Kırmızı çizgilerini dikkate aldıklarını kaydeden Emir Abdullahiyan, ''İran nihai anlaşmaya varılması için diplomasi rotasını izliyor. Şimdi de ABD'nin gerçekçi bir yaklaşımla Trump'ın yasa dışı davranışını düzelmesi ve siyasi girişim yolunda adım atması gerekiyor'' diye konuştu.

Ukrayna krizine de işaret eden Emir Abdullahiyan, ''İki defa Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın emsajını Rus meslektaşıma ilettim. Biz Ukrayna, Yemen, Filistin, Afganistan ve dünyanın diğer bölgelerinde savaş ve insanların yurtlarından edinmesine karşıyız ve kalıcı barış ve güvenlik için siyasi çözüm yollarına başvurulmalıdır'' diye ekledi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın Viyana müzakereleri çerçevesinde yürüttüğü yolu ve siyasi girişimlerini takdirle karşıladığını ifade ederek, İran'In ve diğer tarafların taleplerini karşılayan iyi bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Coveney ayrıca Urayna krizi sonucu uluslararası tansiyon ve gerilimlerin artmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

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