Ukrayna Savaşının ABD İçin Doğurduğu Sorunlar Biden’i İran’la Anlaşması için Zorluyor

Seyyid Muhammed Merendi İRNA’yla röportajında ABD’nin Viyana’da iyi bir anlaşmaya varılması doğrultusunda bir karar almadığına değinerek “ ABD’lilere göre İran Viyana müzakerelerinde dikkat çekici önemli puanlar elde etmeyi başardı bu nedenden ötürü müzakerelerin devam ettiği süreç içinde dahi ABD’li heyetin bazı üyeleri bu duruma itiraz etmek için istifa edip müzakere edici heyetten ayrılıyordu.” dedi.



Merendi açıklamasının devamında “Öte yandan Robert Malley de kongreye gidip müzakere sürecine dair rapor verdiğinde tepkiler tamamen olumsuzdu. Kongre üyeleri bu vaziyetten memnun değildi ve ABD’li müzakere edici kadrosunun aşırı bir düzeyde geri adım attığına inanıyordu.” ifadeleri kullandı.



İranlı uluslararası meseleler uzmanı ABD’lilerin Müzakerelerin sonuncu gününden itibaren yavaş yavaş nihai anlaşma konusunda ümidini kaybettiğini belirterek ”Müzakerelerin sonuncu gününde işler hızlı bir şekilde ilerliyordu ancak başta doğruluk denemesi, yaptırımların iptali, garantiler ve aynı zaman Devrim Muhafızları meselelerinde birden bire ABD’liler işleri durdurdular” şeklinde konuştu.



Seyyid Muhammed Merendi müzakerelerin sonuca varmamasındaki temel kaynağın ABD’nin iç politik meseleleri olduğunu değinerek “Anlaşmaya varılmamasının nedeni ABD’nin iç sorunları. Ukrayna savaşının ABD için her gün doğurduğu yeni sorunlar ise Biden’i anlaşmayı kabul etmesi için zorluyor.” dedi.



İranlı uluslararası meseleler uzmanı Merendi “Ne Avrupalı ülkeler, ne Rusya, ne Çin ve ne Tahran’ın anlaşma sürecinin devam etmesine karşı değil. Biden’in mevcut koşullar içerisinde nasıl bir karar alacağını beklemek gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.







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