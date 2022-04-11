Avrupalı ve Amerikalı diplomatlardan Nükleer Anlaşma görüşmesi

Twitter hesabından açıklama yapan Clemenet, ''Bugün ABD'nin Viyana Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Büyükelçisi Lura Holgate ile Nükleer Anlaşma, Ukrayna savaşı ve ABD ile AB arasındaki uluslararası kurumlar nezdindeki işbirliğini güçlendirebilecek diğer ilgili konuları ele aldım'' ifadesini kullandı.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yürütülen Viyana Müzakerelerine 11 Mart günü AV Dış Politika Sorumlusu Borrell'in önerisiyle ara verildi ve müzakereciler, siyasi istişarelerde bulunmak üzere başkentlere dönmüş durumda.

Bu görüşmelere katılan ülkeler, müzakerelerin derhal sonuçlanmasını istiyor ancak bihai anlaşmaya varmak için ABD'nin kalan bazı önemli ve kilit konular hakkında siyasi karar almasını gerektirmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise düzenlediği basın toplantısında, ''Hakkında konuşabileceğimiz nihai bir metin yoktur. Kırmızı çizgilere bugüne kadar riayet edilmiştir. Kırmızı çizgileri aşmak isteseydik, aylar öncesinden anlaşmaya varmış olurduk. ABD'nin taahhütlere bağlı olduğunu gösteren noktaya ulaşmış değilizi ve halkın kesinlikle yaptırımların kaldırılmasından yararlanması bizim için önemlidir. Anlaşmaya varıp varmayacağımızı gerçekten bilmiyoruz, çünkü ABD anlaşmaya varmaya yönelik gerekli iradeyi göstermemiştir'' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Amerikalıların yeni şartları ile ilgili açıklamalarına değinen Hatipzade, ''Görüşmeye devam ettiğimiz sürecin sonucu hakkında birşey söyleyemiz. İran halkının ambargoların giderilmesinden kaynaklı ekonomik çıkarları gündemde ve bunlardan tam haberdar olarak karşı tarafa gerekenleri ilettik'' değerlendirmesinde bulundu.

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