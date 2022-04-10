Nükleer Müzakerelerin Garanti Edilen Ekonomik Çıkarlarla Sonuçlanması Gerekiyor

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün bugün mecliste yaptığı konuşmasında Milli Nükleer Teknoloji yıldönümünü başta İran’ın nükleer sanayi alanındaki mücahit bilim insanları olmak üzere tüm İran milletine tebrik etti.



İslami Şura Meclisi Başkanı açıklamasının devamında “Nükleer sanayinin geçtiğimiz yıllardaki gurur kaynağı önemli gelişmelerinden biri de yüksek teknolojiye sahip olan radyofarmötik üretimine değinebiliriz. Bu gelişme bilim insanlarımızın gece gündüz çabalarına ve şehit olan nükleer alanındaki bilim insanlarımıza borçludur.”



Galibaf açıklamasının devamında “Bu iftihar dolu yolda 11. Meclis’in stratejik eylem kanunun önergesini onaylayarak nükleer sanayide kilitli kapalıların kilidini kırdı ve gelişmeler yolundaki engelleri ortadan kaldırarak bu doğrultuda bilimsel başarılar elde edilmesinde rol sahibi olmasından gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.



İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf açıklamasının devamında nükleer anlaşmaya değinerek “Ülkemizde nükleer alanlarda yaşanan gelişmeler, İran milletinin ekonomik çıkarları doğrultusunda sağlam bir dayanak olduğunu hatırlatarak İran meclisinin bundan önce de olduğu üzere nükleer müzakerelerin garanti edilen İran milletinin çıkarlarının tahsiline yol açması gerektiğinin altını çizdiğini belirtmek isterim.” dedi.



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